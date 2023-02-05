Москва, 5 февраля, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Мобилизованные снайперы эффективно отразили атаку группы наёмников, воюющих на стороне ВСУ. Об этом сообщил командир взвода в интервью РИА Новости.

Виталий Тимкив/РИА Новости Снайпер

«Два дня назад нам поступила задача усилить наши позиции, отогнать врага назад», — рассказал военный, добавив, что по прибытии на место снайперы начали работать.

По его словам, в ходе боя иностранцев удалось отогнать назад.

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«Я предполагаю, что это наёмники, судя по подготовке, одежде, плюс речь», — объяснил командир взвода, рассказав о том, что по действиям врага было видно их подготовку.

Уточняется, что противник использовал разные виды оружия. Речь идёт о АГС, пулемётах «Корд», танках и миномётах. Российский военнослужащий подчеркнул, что атаки отражались на стратегически важной высоте.

Как сообщало ИА REGNUM, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не рассматривает возможность отправки своих военных для участия в конфликте на Украине.