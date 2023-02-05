Вашингтон, 5 февраля, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Дональд Трамп — младший, сын экс-президента США Дональда Трампа, высмеял действующего главу страны Джо Байдена после того, как был сбит китайский аэростат.

Paul Hennessy/globallookpress.com Дональд Трамп — младший

«Дождись, пока вражеский воздушный шар закончит миссию, прежде чем сбивать его. Бонус: сбивайте его над глубокими водами, чтобы достать обломки. Джо Цзы», — написал Трамп-младший.

Напомним, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские военные по поручению Байдена сбили принадлежащий КНР аэростат после того, как тот несколько дней провёл в воздушном пространстве США.

В Китае заявили, что уничтожение гражданского аэростата было чрезмерной мерой.