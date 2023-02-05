Таллин, 5 февраля, 2023, 12:55 — ИА Регнум. После снижения Москвой уровня дипломатических отношений с Эстонией посол России Владимир Липаев всё ещё находится в прибалтийской республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую дипмиссию.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

В ведомстве на вопрос об отъезде Липаева ответили: «Нет пока».

Ранее в посольстве России в Эстонии заявили, что сотрудники дипмиссии делают всё возможное для оказания консульских услуг российским гражданам, несмотря на противодействие со стороны эстонских властей.

Так, в апреле 2022 года были закрыты российские консульские учреждения в городах Нарва и Тарту. В январе 2023 года предписано значительно сократить количество сотрудников посольства дипмиссии.

В результате число консульских работников сократилось более чем в четыре раза, что существенно осложняет работу.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство эстонского МИД заверяет, что Эстония не собирается закрывать своё посольство в России.