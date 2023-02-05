Вашингтон, 5 февраля, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан никогда не поддерживал недостоверные сведения, которые распространялись для оправдания вторжения и разрушения Ирака, несмотря на то что заплатил высокую цену за признание войны в Ираке незаконной. Об этом 5 февраля заявила одна из его ближайших советниц перед годовщиной известной речи бывшего государственного секретаря США Колина Пауэлла в Совете безопасности ООН.

US Mission in Geneva Кофи Аннан

«Я не думаю, что Кофи Аннан когда-либо соглашался с позицией США в отношении того, как они действовали в контексте иракского кризиса и, в частности, в отношении их утверждения о том, что Ирак обладал оружием массового уничтожения», — приводит РИА Новости слова бывшей советницы Аннана.

Она отметила, что он делал всё, чтобы избежать нападения на Ирак, в том числе принял решение лично поехать в Багдад и убедить президента Ирака Саддама Хусейна разрешить инспекторам побывать на объектах.

«Вы также помните, что он назвал войну в Ираке незаконной. За последнее он заплатил высокую цену», — припомнила она, уточнив, что Вашингтон был очень раздражён тем, что Аннан назвал войну в Ираке незаконной.

Журналисты спросили советницу, предупреждала ли миссия США при ООН секретариат организации заранее о том, что в зале Совбеза будет показана пробирка с «оружием массового уничтожения».

На это она ответила, что не знает, в какой степени генсек ООН был осведомлён о точном содержании выступления Колина Пауэлла в Совбезе.

«Не исключено, что некоторые другие члены Совета могли получить информацию заранее и неофициально поделиться ею с ним. Я также не знаю, предупредила ли американская миссия его заранее. Я очень сомневаюсь в этом», — добавила она, указав, что точно знает, что Аннан никогда не поддерживал предлоги и ложные сведения, предоставленные для оправдания вторжения и разрушения Ирака.

Она подчеркнула, что генеральному секретарю требовалось огромное мужество, чтобы идти против интересов тех, кто являлся самой могущественной страной ООН в то время.

В феврале 2003 года Пауэлл, занимавший тогда пост госсекретаря США, на заседании Совбеза ООН заявил, что получил сведения о том, что у президента Ирака Саддама Хусейна есть технологии производства биологического оружия, и показал пробирку с белым порошком. Позже выяснилось, что химического оружия у Ирака не было и что пробирка, которой потрясал Пауэлл, была обманом. Но государственность в Ираке была разрушена.