Захарова усомнилась в адекватности Борреля после его высказываний о военных ЕС на Украине

Москва, , 12:38 — REGNUM Адекватность главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля вызывает большие сомнения, написала 5 февраля в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Так она прокомментировала высказывания Борреля о том, что страны — члены ЕС не рассматривали и не рассматривают возможность отправки своих военных для участия в конфликте на территории Украины.

Военные стран — членов ЕС присутствуют на Украине давно, они начали приезжать туда еще до 2022 года — это и инструкторы, и наемники, и сотрудники спецслужб, напомнила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД, комментируя высказывания Борреля о том, что со стороны Москвы нет политической воли к началу диалога, рекомендовала ему «направить свой пафос» на украинские власти, которые официально отказались от ведения переговоров.