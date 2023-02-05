Москва, , 12:48 — REGNUM Евросоюз никогда не обладал военным суверенитетом, и украинский кризис окончательно разбил эти эфемерные планы. Об этом глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил 5 февраля в своём телеграм-канале.

Алексей Пушков Dmitry Rozhkov

Он напомнил, что с 1949 года военные вопросы Европы находятся в ведении НАТО, а фактически — США. Идея создания европейских вооружённых сил периодически всплывает, в основном, с подачи президента Франции Эммануэля Макрона, но по ряду причин воплотить её в жизнь невозможно.

«Судя по всему, украинский кризис поставил окончательную точку на этих эфемерных планах», — отметил Пушков.

По его словам, кризис на Украине полностью подтвердил, что ЕС на мировой арене отнюдь не самостоятельный игрок. Чем дальше, тем больше ЕС теряет свою субъектность во внешней политике, а его структуры становятся европейским отделением Госдепартамента США.

В таких условиях существование европейской армии не имеет смысла, и нет такого суверенитета, который она могла бы защищать. Почти все страны содружества участвуют в НАТО. Штаб европейской армии, будь она создана, вошёл бы в острые противоречия с командованием альянса, добавил сенатор.