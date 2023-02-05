Лондон, 5 февраля, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Некоторые российские и западные бизнесмены используют свои связи для заключения выгодных сделок на фоне ухода иностранных компаний из страны. Об этом 5 февраля заявил журналу The Economist неназванный западный промышленник.

Юрий Абрамочкин/РИА Новости Торговля в Москве. 1997 год

Издание пишет, что экономическая изоляция России открыла редкую возможность быстро разбогатеть, которая возникла на фоне особого порядка продажи долей иностранцев в российских компаниях.

«Мы вернулись в 1990-е, в дикое время гангстерского капитализма. Новые владельцы бизнеса будут игнорировать такие тонкости, как санкции, как только они вступят во владение», — заявил он.

Отмечается, что до начала специальной военной операции прямые американские и европейские инвестиции в Россию составляли около $350 млрд.