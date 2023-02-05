Берлин, 5 февраля, 2023, 12:27 — ИА Регнум. В Германии в ходе опроса населения выяснилось, что более половины респондентов считают очень большим количество принятых страной беженцев. Результаты опроса общественного мнения, проведённого социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag, опубликованы 5 февраля.

Norbert Aepli Бундестаг, ФРГ

Так, по мнению 51% опрошенных, ФРГ приняла слишком много беженцев, приемлемым назвали их число порядка 33% респондентов, 11% жителей Германии думают, что страна должна принять ещё больше беженцев.

Всего в опросе, проведённом 3 февраля, участвовали 1003 человека.

Напомним, по данным ООН, количество украинских беженцев, зарегистрированных по временной защите в Европе, по состоянию на 31 января составляло 4 823 330, из них в Германии проживает 881 тыс.