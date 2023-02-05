Боррель: ЕС не рассматривает возможность отправки военных на Украину, чтобы не быть воюющей стороной

Брюссель, , 12:15 — REGNUM Евросоюз не рассматривает возможность отправки своих военных для участия в конфликте на Украине. Об этом 5 февраля заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской газете El País.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы были бы воюющей стороной, если бы направили войска. Это то, что, безусловно, не находится на повестке дня, никогда не было», — сказал Боррель.

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Отвечая на вопрос, стоит ли поставлять Киеву самолёты, он сказал: «Думаю, что нужно помогать Украине всеми возможными способами». При этом он добавил, что этот вопрос пока не стоит на повестке дня.

Боррель также рассказал, что в Европе уже началась подготовка экипажей танков для отправки их на Украину.