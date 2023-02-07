Брюссель, 5 февраля, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Евросоюз не рассматривает возможность отправки своих военных для участия в конфликте на Украине. Об этом 5 февраля заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской газете El País.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Мы были бы воюющей стороной, если бы направили войска. Это то, что, безусловно, не находится на повестке дня, никогда не было», — сказал Боррель.

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Отвечая на вопрос, стоит ли поставлять Киеву самолёты, он сказал: «Думаю, что нужно помогать Украине всеми возможными способами». При этом он добавил, что этот вопрос пока не стоит на повестке дня.

Боррель также рассказал, что в Европе уже началась подготовка экипажей танков для отправки их на Украину.