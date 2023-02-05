Москва, , 12:48 — REGNUM В России работают над созданием системы опознавания «свой-чужой» для малых беспилотных аппаратов. Об этом сообщили в эфире программы «Военная приемка» телеканала «Звезда».

Дрон © Денис Абрамов/РИА Новости

По словам ведущего Алексея Егорова, система необходима, чтобы «свои не перебили своих».

Он также пообещал рассказывать подробности разработки в будущем.

В конце января в пресс-службе Национальной технологической инициативы рассказали, что в России из отечественных комплектующих создана радиолокационная станция, способная обнаруживать малоразмерные и маловесные дроны.

Как сообщало ИА REGNUM, российская компания Lobaev Arms в феврале удвоит выпуск высокоточных снайперских винтовок.