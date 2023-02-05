Киев, , 12:13 — REGNUM В Киеве и Киевской области частично вводят стабилизационные отключения электроэнергии. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба группы ДТЭК в своём телеграм-канале.

Электроэнергия © Marta FernÃ¡Ndez Jara/globallookpress.com

По её информации, электроснабжение будет ограничено в Соломенском, Голосеевском и Печерском районах, а также на левом берегу Киева. В Киевской области подача электроснабжения будет ограничена в Киево-Святошинском районе.

Уточняется, что в результате аварии временно отсутствует свет в Васильковском и Фастовском районах Киевской области.

Как передавало ИА REGNUM, после аварии на подстанции «Укрэнерго» Одесса и часть ее пригорода остаются без электричества.