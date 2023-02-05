Геническ, Херсонская область, 5 февраля, 2023, 12:05 — ИА Регнум. В Херсонской области киевские боевики похищают людей, чтобы потребовать выкуп. Об этом 5 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Боевик

«По сведениям, полученным из источников в нацполиции Украины, 4 февраля туда поступило заявление от Вадима Сергеевича Н., проживающего в посёлке Белозёрка Херсонской области», — приводит издание слова источника.

Отмечается, что мужчина попросил принять меры к поиску его братьев, которые проживали вместе с ним. Ранее неизвестные лица в военной форме забрали их из дома и увезли в неизвестном направлении. Местонахождение двух мужчин до настоящего времени остаётся неизвестным.

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Также источник сообщил, что братья занимались предпринимательской деятельностью, а военные ВСУ из 124-й бригады теробороны приходили к ним с угрозами в течение двух месяцев и требовали 130 тыс. гривен.