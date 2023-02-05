В порту Украины затонула румынская баржа с пшеницей
Рени, 5 февраля 2023, 12:47 — REGNUM На Украине затонула румынская баржа, груженная пшеницей. Об этом сообщает телеканал Pro TV.
Согласно опубликованным данным, инцидент произошёл 4 февраля в порту Рени. Уточняется, что на барже находилось 860 тонн пшеницы.
«По словам судовладельца, во время погрузочных работ в машинное отделение стала поступать вода», — передает телеканал.
Пяти членам экипажа удалось спастись. Моряки ничего не могли сделать, чтобы хоть как-то спасти судно.
Как сообщало ИА REGNUM, не менее шести человек получили не совместимые с жизнью травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Турции.