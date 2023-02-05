Смоленск, , 12:08 — REGNUM В результате аварии на теплосетях тысячи человек остались без теплоснабжения в Смоленске. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

По её информации, специалисты срочно ремонтируют участки теплосетей по улицам Коммунистической и Соболева.

На улице Соболева они демонтируют изношенный участок трубопровода, на Коммунистической — откачивают воду из тепловых камер, чтобы определить место утечки.

Уточняется, что без тепла и горячей воды остались дома Заднепровского района, и некоторые дома в центре города.

По информации СМИ, в зоне отключения расположены более 290 жилых домов различной этажности, в которых проживает 31 тыс. человек.