В Смоленске без отопления остались более 290 домов
Смоленск, 5 февраля, 2023, 12:08 — ИА Регнум. В результате аварии на теплосетях тысячи человек остались без теплоснабжения в Смоленске. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Отопление
По её информации, специалисты срочно ремонтируют участки теплосетей по улицам Коммунистической и Соболева.
На улице Соболева они демонтируют изношенный участок трубопровода, на Коммунистической — откачивают воду из тепловых камер, чтобы определить место утечки.
Уточняется, что без тепла и горячей воды остались дома Заднепровского района, и некоторые дома в центре города.
По информации СМИ, в зоне отключения расположены более 290 жилых домов различной этажности, в которых проживает 31 тыс. человек.