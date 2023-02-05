Боррель заявил, что Евросоюз переживает «демографическую зиму»

Мадрид, , 12:00 — REGNUM Страны — члены Европейского союза переживают «демографическую зиму». Такое мнение, как передаёт испанская газета El País, выразил руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, позиции членов союза различны, они не смогли прийти к общей иммиграционной политике и политике предоставления убежища.

«Мы переживаем демографическую зиму», — сообщил он.

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Дипломат подчеркнул, что ЕС нуждается в развитии человеческого потенциала. Границы должны быть защищены в рамках политической стратегии, добавил он.

«Мы не собираемся строить наше будущее, становясь закрытой территорией, потому что в наших собственных интересах, чтобы иммигранты получили доступ, но нормированным, организованным способом», — подытожил Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вступление новых членов в Евросоюз невозможно без соблюдения ряда критериев, включающих борьбу с коррупцией и верховенство права.