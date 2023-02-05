Мадрид, 5 февраля, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Страны — члены Европейского союза переживают «демографическую зиму». Такое мнение, как передаёт испанская газета El País, выразил руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

По его словам, позиции членов союза различны, они не смогли прийти к общей иммиграционной политике и политике предоставления убежища.

«Мы переживаем демографическую зиму», — сообщил он.

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Дипломат подчеркнул, что ЕС нуждается в развитии человеческого потенциала. Границы должны быть защищены в рамках политической стратегии, добавил он.

«Мы не собираемся строить наше будущее, становясь закрытой территорией, потому что в наших собственных интересах, чтобы иммигранты получили доступ, но нормированным, организованным способом», — подытожил Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вступление новых членов в Евросоюз невозможно без соблюдения ряда критериев, включающих борьбу с коррупцией и верховенство права.