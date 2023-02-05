Одесса, Украина, 5 февраля, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Одесса и часть ее пригорода остаются без электричества после аварии на подстанции «Укрэнерго». Об этом сообщили в компании ДТЭК 5 февраля.

Viacheslav Onyshchenko/globallookpress.com Одесса

«Одесса и часть Одесского района временно обесточены», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Уточняется, что специалисты работают над восстановлением работы объекта критической инфраструктуры.

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В энергохолдинге добавили, что на территории всей области продолжаются экстренные отключения.

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