Саратов, 5 февраля, 2023, 11:44 — ИА Регнум. В результате пожара в многоквартирном доме в Саратове пострадали 12 человек. Об этом 5 февраля сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

«Пожар на Орджоникидзе, 2б. Обратились за помощью 12 человек, из них трое госпитализированы», — написал Костин.

По его словам, госпитализирован ребёнок полутора лет в состоянии средней тяжести с отравлением продуктами горения. Вместе с ним в больнице находится его мать, у которой реакция на стресс. Также в больницу увезли 63-летнего мужчину с ожогами третьей-четвёртой степени.

Сигнал о пожаре поступил в 6:10 (5:10 мск), пожар произошёл в двухкомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Площадь пожара составила 47 кв. м.