Копенгаген, 5 февраля, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Российские дипломаты в Дании сталкиваются с проявлениями открытой враждебности, заявил 5 февраля посол России в Дании Владимир Барбин.

Александр Натрускин/РИА Новости Владимир Барбин

«Российские дипломатические сотрудники в недружественных России странах сегодня повседневно сталкиваются с проявлениями открытой враждебности, в том числе с угрозами и оскорблениями», — сказал он РИА Новости.

Барбин добавил, что были случаи вандализма в отношении российских учреждений за рубежом.

«Дания не является в этом контексте исключением», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Барбин заявил, что датские наёмники прибывают на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, правительство их вербовке не препятствует.

Читайте также: Читайте также: Посол России Барбин заявил о слабости Дании перед ультиматумами Украины