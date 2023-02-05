Посол: российские дипломаты в Дании сталкиваются с открытой враждебностью
Копенгаген, 5 февраля, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Российские дипломаты в Дании сталкиваются с проявлениями открытой враждебности, заявил 5 февраля посол России в Дании Владимир Барбин.
Александр Натрускин/РИА Новости
Владимир Барбин
«Российские дипломатические сотрудники в недружественных России странах сегодня повседневно сталкиваются с проявлениями открытой враждебности, в том числе с угрозами и оскорблениями», — сказал он РИА Новости.
Барбин добавил, что были случаи вандализма в отношении российских учреждений за рубежом.
«Дания не является в этом контексте исключением», — заключил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Барбин заявил, что датские наёмники прибывают на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, правительство их вербовке не препятствует.
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