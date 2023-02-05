Донецк, 5 февраля, 2023, 11:41 — ИА Регнум. В результате атак со стороны ВСУ в Донецке погибли ещё два мирных жителя. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

По её информации, в Киевском районе Донецка из-под завалов были извлечены тела двух человек: женщины 1993 года рождения и мужчины 1989 года рождения.

Отмечается, что всего жертвами атак ВСУ за 4 февраля 2023 года стали восемь гражданских лиц, из них четыре человека погибли, четыре — получили ранения.

Уточняется, что к специалистам продолжает поступать информация о последствиях обстрелов.

Как передавало ИА REGNUM, в результате обстрела со стороны ВСУ жилых кварталов Донецка в одном из домов обрушились перекрытия.