Китай назвал уничтожение аэростата чрезмерной реакцией США
Пекин, 5 февраля 2023, 11:26 — REGNUM Уничтожение Соединёнными Штатами гражданского аэростата является чрезмерной реакцией. Об этом говорится в заявлении министерства обороны КНР, опубликованном 5 февраля в официальном аккаунте в соцсети WeChat.
«США применили военную силу для атаки на наш гражданский беспилотный аэростат, что является явной чрезмерной реакцией», — говорится в заявлении.
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Отмечается, что после уничтожения гражданского аэростата Китай оставляет за собой право предпринимать дальнейшие необходимые действия.
В МИД КНР подчеркнули, что китайская сторона неоднократно уведомляла Вашингтон, что аэростат предназначен для использования в гражданских целях, а в воздушное пространство США попал из-за форс-мажора.