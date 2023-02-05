Мелитополь, , 11:32 — REGNUM Схрон с гранатами, тротилом и порохом обнаружен в городе Бердянске Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 5 февраля в своём телеграм-канале.

Схрон с оружием ВСУ © Иван Родионов/РИА Новости

Схрон находился в одном из заброшенных гаражей на территории гаражного кооператива. Сведения об этом поступили к оперативным сотрудникам.

«В заброшенном гараже правоохранители обнаружили: пять гранат различных модификаций, два запала к гранатам, две тротиловые шашки и пять килограмм пороха», — уточнил Рогов.

Владелец гаража — украинский гражданин, находящийся за пределами России, который входил в националистический батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Найденные предметы направлены на экспертизу.

Ранее Рогов рассказал, что жители Запорожской области помогают правоохранителям выявлять схроны с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.