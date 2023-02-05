Бахмут, ДНР, 5 февраля, 2023, 11:24 — ИА Регнум. ВСУ отступили из северных кварталов Артёмовска в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в телеграм-канале WarGonzo.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

Эту информацию подтвердили российские бойцы, ранее приступившие к зачистке местности.

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Кроме того, имеется подтверждение о взятии под контроль некоторых улиц на юге города. С востока российские военные наступают со стороны Соледара. Таким образом, Артёмовск уже взят Вооруженными силами РФ в полукольцо.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель The New York Times Росс Дутат заявил, что затянувшийся конфликт на Украине повлечет за собой тяжёлые последствия как для западных стран, так и для всего мира.