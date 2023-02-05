Вашингтон, 5 февраля, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Военные США применили «сложные технологии», чтобы отследить и уничтожить китайский воздушный шар, и оставили американцев без увлекательного шоу. Об этом заявили авторы вечерней программы Saturday Night Live на канале NBC.

Циатата из видео: «Spy Balloon Cold Open — SNL» Saturday Night Live

Сначала в телешоу посмеялись над «представителем Пентагона», которому пришлось объяснять, почему аэростату позволили летать над территорией США. Военные выбирали, где именно его сбить, чтобы потом никто не жаловался на повреждённый автомобиль.

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Наблюдать за шаром позволили «сложные технологии», заявил «военный» и многозначительно посмотрел в потолок.

Затем в кадре появился актёр Боуэн Янг в образе шара, плавающего в океане.

«Вы меня поймали. Поздравляю, вы выстрелили в воздушный шарик! Я развлекаю вас, людей, четыре дня, а потом получаю пулю от Байдена!» — посетовал он.

Своё путешествие над Соединёнными Штатами шар объяснил любовью к сериалу «Йеллоустон». Он также посмеялся над шпиономанией американцев, которые хранят пароли от банковских счетов в «заметках» на смартфонах.

«Вы будете скучать по этому китайскому шпионскому шару. Я хотел сказать, по обычному шару», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Китая назвало чрезмерной реакцией США уничтожение своего гражданского аэростата.