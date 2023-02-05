Москва, 5 февраля, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Пост главного тренера московского хоккейного клуба «Спартак» покинул Игорь Гришин. Об этом 5 февраля сообщает «Спорт-Экспресс».

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Игорь Гришин

Гришин ушёл с должности по собственному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Алексей Заварухин.

Отмечается, что Гришин останется в системе «Спартака» и в ближайшее время начнёт работу с воскресенским «Химиком».

Напомним, Гришин был назначен главным тренером «Спартака» в ноябре 2022 года после отставки Бориса Миронова. Сейчас команда занимает девятое место в Западной конференции КХЛ с 58 очками в 59 матчах.