National Interest: дипломатия США потеряла влияние в израильско-палестинском кризисе

Вашингтон, , 11:20 — REGNUM Соединённые Штаты потеряли дипломатическое влияние в израильско-палестинском кризисе. Об этом заявил обозреватель американского журнала The National Interest Джеффри Аронсон.

Госдепартамент США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, американская дипломатия умерла. Автор уверен, что подобное отношение нарушает принципы всей политики Вашингтона, проводящейся на территории Ближнего Востока.

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Он подчеркнул, что поездка главы американского Госдепа Энтони Блинкена в Египет, Израиль и Палестину не принесла должных результатов. А его предложения, касающиеся урегулирования противостояния между Израилем и палестинцами, говорят о резком сокращении дипломатического присутствия США, подытожил обозреватель.

Аронсон уверен, что власти США совершают лишь «символические шаги», не способствующие налаживанию диалога между сторонами.

Как сообщало ИА REGNUM, армия Израиля заявила о перехвате летательного аппарата в районе сектора Газа.