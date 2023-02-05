Вашингтон, 5 февраля, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Соединённые Штаты потеряли дипломатическое влияние в израильско-палестинском кризисе. Об этом заявил обозреватель американского журнала The National Interest Джеффри Аронсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

По его мнению, американская дипломатия умерла. Автор уверен, что подобное отношение нарушает принципы всей политики Вашингтона, проводящейся на территории Ближнего Востока.

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Он подчеркнул, что поездка главы американского Госдепа Энтони Блинкена в Египет, Израиль и Палестину не принесла должных результатов. А его предложения, касающиеся урегулирования противостояния между Израилем и палестинцами, говорят о резком сокращении дипломатического присутствия США, подытожил обозреватель.

Аронсон уверен, что власти США совершают лишь «символические шаги», не способствующие налаживанию диалога между сторонами.

Как сообщало ИА REGNUM, армия Израиля заявила о перехвате летательного аппарата в районе сектора Газа.