Шольц заявил, что Путин в телефонных разговорах не угрожал ни ему, ни Германии

Берлин, , 11:01 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в телефонных разговорах президент России Владимир Путин не угрожал ни ему, ни ФРГ. Об этом он сказал 5 февраля в интервью Bild am Sonntag.

Олаф Шольц Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии», — сказал Шольц.

Он добавил, что в телефонных разговорах выражаются предельно разные точки зрения на события на Украине.

На вопрос, есть ли договорённость с Владимиром Зеленским, что Киев не будет наносить удары по российской территории с помощью поставленного Западом оружия, Шольц ответил, что «существует консенсус».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Путин пообещал ему не устранять Зеленского.

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