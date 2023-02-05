Берлин, 5 февраля, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в телефонных разговорах президент России Владимир Путин не угрожал ни ему, ни ФРГ. Об этом он сказал 5 февраля в интервью Bild am Sonntag.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии», — сказал Шольц.

Он добавил, что в телефонных разговорах выражаются предельно разные точки зрения на события на Украине.

На вопрос, есть ли договорённость с Владимиром Зеленским, что Киев не будет наносить удары по российской территории с помощью поставленного Западом оружия, Шольц ответил, что «существует консенсус».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Путин пообещал ему не устранять Зеленского.