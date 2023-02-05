Вашингтон, 5 февраля, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Затянувшийся конфликт на Украине повлечет за собой тяжёлые последствия как для западных стран, так и для всего мира. Об этом написал обозреватель Росс Дутат в статье для The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Он отметил, что, несмотря на прогнозы некоторых политиков о том, что длительный конфликт будет выгоден США и Украине, на самом деле он будет дорого стоить Западу и Киеву, которым придётся расплачиваться за него не только финансовыми средствам, но и жизнями многих людей.

По мнению обозревателя, кроме потенциальной войны между Россией и НАТО, ядерного противостояния, затяжной конфликт может привести к тяжелому демографическому и экономическому состоянию послевоенной Украины, он нанесет ущерб экономике всего мира, повлияет на продовольственный и энергетический секторы, в результате погибнут многие люди не только в странах Европы, но и в более бедных странах по всему миру.

«После затяжного конфликта Америка будет плохо подготовлена к угрозам как со стороны Китая, так и к любым другим сюрпризам, которые еще может преподнести этот век», — написал Дутат, добавив, что если страны Запада не хотят допустить потенциальной мировой катастрофы, то им придется пойти на условия Кремля, чтобы начать мирные переговоры.

«Но если следующая фаза конфликта покажет, что для достижения мира необходим такой компромисс, лучше пойти на него раньше, чем после еще многих сезонов страданий и смерти», — написал обозреватель.