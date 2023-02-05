Киев, 5 февраля, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов может сменить Алексея Резникова на посту министра обороны страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Голос» Ярослав Железняк в своём телеграм-канале.

Фото с сайта ГУР МОУ Кирилл Буданов

«Минобороны может сменить главу. Пока говорят, что им станет Кирилл Буданов из ГУР», — сказал он, отметив эффективную работу Буданова на нынешнем посту.

По его словам, пока ещё действующий глава оборонного ведомства может перейти в министерство стратегических отраслей промышленности.

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Железняк добавил, что Игоря Клименко и Василия Малюка, которые в настоящее время исполняют обязанности министра внутренних дел и Службы безопасности Украины соответственно, Верховная Рада может утвердить главами этих структур.

Окончательный список будет утверждён вечером 5 февраля в ходе заседания фракции «Слуга народа».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что президент России Владимир Путин пообещал ему не устранять Владимира Зеленского.