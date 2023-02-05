Абу-Даби, 5 февраля, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф умер в возрасте 79 лет. Об этом 5 февраля сообщил телеканал Geo News со ссылкой на представителей семьи бывшего главы Пакистана.

Сергей Гунеев/РИА Новости Первез Мушарраф

Отмечается, что Мушарраф скончался в госпитале в Дубае после продолжительной болезни. Он находился в больнице в связи с осложнением амилоидоза — болезни, при которой в организме происходит сбой обмена веществ.

Мушарраф родился 11 августа 1943 года. 12 октября 1999 года генерал Мушарраф пришёл к власти в результате смещения премьер-министра Наваза Шарифа.

В октябре 2007 года Мушарраф победил на президентских выборах, но Верховный суд не подтвердил его легитимность, так как он продолжал совмещать гражданский и военный посты. Тогда Мушарраф ввёл чрезвычайное положение, приостановил действие Конституции и сменил судей в Верховном суде.

В феврале 2008-го партия «Пакистанская мусульманская лига» проиграла выборы в парламент, а 18 августа того же года Мушарраф под угрозой импичмента был вынужден уйти в отставку, после чего эмигрировал в Британию.

В 2009 году против Мушаррафа в Пакистане было возбуждено дело о незаконном аресте судей. В марте 2013-го он вернулся в Пакистан, выплатив залог, но в апреле был арестован. В марте 2016 года суд разрешил ему уехать за границу на лечение, после чего он вылетел в ОАЭ и с тех пор находился в Дубае.