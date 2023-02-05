Берлин, , 10:50 — REGNUM Вступление новых членов в Евросоюз невозможно без соблюдения ряда критериев, включающих борьбу с коррупцией и верховенство права. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил журналистам, комментируя возможное членство Украины в ЕС.

Евроинтеграция «незалежной» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Германский канцлер отметил, что присвоение Украине статуса кандидата на вступление в ЕС было «сильным сигналом». Отвечая на вопрос о том, сможет ли Украина вступить в ЕС поскорее, к концу 2024 года, он напомнил о критериях приёма.

«Это вопросы верховенства закона, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией», — приводит Bild слова Шольца.

Условия для вступления для всех одни и те же, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что никаких чётких сроков для вступления Украины в ЕС не существует.