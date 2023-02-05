Херсон, 5 февраля, 2023, 10:36 — ИА Регнум. В Херсонской области российская артиллерия нанесла удар по расположению военных ВСУ в районе населённого пункта Надднепрянское. Об этом 5 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Министерство обороны России Работа артиллерии ВС России в ходе СВО

«Вчера по месту расположения одного из подразделений ВСУ в районе Надднепрянского был нанесён артиллерийский удар», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара18 военных ВСУ погибли, ещё десять получили ранения различной степени тяжести. Также противник потерял шесть единиц автомобильной техники.

Кроме того, ночью артиллерийским огнём в районе села Львово был уничтожен миномёт 120 мм калибра с боекомплектом и расчётом. Потери ВСУ составили два человека убитыми и четыре ранеными.