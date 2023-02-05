Посол Барбин: Дания не предоставляет сведений о расследовании по «Северным потокам»

Москва, , 10:36 — REGNUM Дания не предоставляет никаких сведений о ходе и результатах расследования взрывов на газопроводах «Северный поток», закрытость расследования вызывает много вопросов. Об этом 5 февраля заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

Северный поток Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он напомнил, что с 2019 по 2021 год осуществлялась планомерная работа по продвижению взаимовыгодного сотрудничества и политического диалога между Данией и Россией, в результате, вопреки противодействию Вашингтона, было получено разрешение датских властей на строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Никакой информации о ходе и результатах расследования диверсий в отношении газопроводов датская сторона в настоящее время не предоставляет», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Барбин также уточнил, что сотрудничество с Россией не осуществляется, а закрытость расследования вызывает много обоснованных вопросов.

Политик напомнил, что сейчас повсеместно признаётся, что взрывы на этих газопроводах были хорошо спланированы.

Для подготовки подобных диверсий нужно время и присутствие в районе проведения диверсий, которые были осуществлены в исключительных экономических зонах Швеции и Дании, пояснил дипломат.

«Российская сторона — в отличие от других — до совершения подрыва газопроводов не имела разрешений на проведение там каких-либо подводных работ или исследований», — напомнил он.