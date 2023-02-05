Тель-Авив, Израиль, 5 февраля, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что президент России Владимир Путин пообещал ему не устранять Владимира Зеленского. Об этом Беннет сказал в интервью журналисту Ханоху Дауму.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Спустя три-четыре часа с начала встречи я спрашиваю: «Скажите мне, вы не собираетесь его убить?» Он: «Я не стану убивать Зеленского», — привёл Беннет свою версию разговора с Путиным.

«И тогда я ему сказал: «Я хочу пояснить, вы даёте мне слово, что не убьёте Зеленского». Он ответил: «Я не убью Зеленского», — добавил он.

Далее, по словам Беннета, он созвонился с Зеленским и заверил его, что ему ничего не угрожает, после чего тот вернулся в свой офис и записал видео, в котором заявил, что ничего не боится.

По мнению израильского экс-премьера, в тот момент Путин сделал большую уступку, а Зеленский в ответ на это тоже пошёл на уступку, отказавшись от вступления в НАТО.

Беннет также заявил, что после начала спецоперации Зеленский, который был уверен, что его дни сочтены, просил его обратиться к Путину. «У меня всё запротоколировано», — добавил израильский политик.