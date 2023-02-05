Берлин, , 10:34 — REGNUM Предсказания о суровой зиме в ФРГ не сбылись. Об этом, как передает Bild, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Олаф Шольц Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью немецкой газете Шольц рассказал о нескольких сценариях «ужасов», которые могли произойти этой зимой. Речь идёт о протестах, низкой температуре в домах и экономическом кризисе «невообразимых» масштабов.

«Хорошая новость в том, что всего этого не произошло», — сказал премьер.

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Глава немецкого правительства рассказал о разработке властями ФРГ пакетов поддержки на сумму 300 миллиардов евро для граждан и предприятий, о строительстве новых терминалов СПГ и заключении новых контрактов на поставку голубого топлива.

«Кризис показал, на что способна Германия», — подытожил Шольц.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о достижении «консенсуса» с президентом Украины Владимиром Зеленским об отказе от ударов по российским территориям из оружия, поставляемого странами Запада.