Улан-Удэ, , 10:12 — REGNUM В Бурятии следователи возбудили уголовное дело после пожара в жилом доме в Тарбагатайском районе, в котором погиб четырехмесячный ребенок, сообщили 5 февраля в пресс-службе регионального главного управления СКР.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным следствия, в сгоревшем доме проживала женщина с пятью детьми и сожителем.

Накануне, 4 февраля, взрослые ушли в гости к соседям, где начали употреблять алкоголь. Двое детей находились у знакомых, тогда как в доме с печным отоплением без присмотра оставались трое детей.

Спустя какое-то время одному из них стало жарко, он решил затушить огонь в печи жидкостью из бутылки, подразумевая, что там вода. Однако в бутылке был бензин, из-за вырвавшегося из печи пламени загорелись деревянные конструкции дома.

Двое детей смогли выбежать на улицу, внутри осталась маленькая девочка, которая погибла. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как передавало ИА REGNUM, в Москве после ликвидации пожара в квартире жилого дома по ул. Чистопольская были обнаружены тела двух мужчин с ножевыми ранениями. По предварительной информации, в этой квартире находились еще двое мужчин 1995 и 1985 годов рождения.

По версии следствия, один из фигурантов дела нанес двум потерпевшим ножевые ранения, другой подозреваемый поджег жилое помещение. Из квартиры было похищено имущество. Стражи порядка задержали подозреваемых.

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