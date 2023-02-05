Киев, 5 февраля, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Воздушная тревога была объявлена в ряде регионов на территории Украины. Информация была опубликована 5 февраля на онлайн-ресурсе украинского министерства цифровой трансформации.

Mykola Miakshykov/globallookpress.com Укрытия

По данным ресурса, сигнал тревоги начал звучать в промежутке с 11:20 до 11:25 по мск.

Звуки сирен услышали жители Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областей Украины.

Также сигнал воздушной тревоги прозвучал в оккупированной Киевом части Херсонской области. Граждан попросили проследовать в укрытие.

Как сообщало ИА REGNUM, глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в Харьковской области прогремели взрывы.