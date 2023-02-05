Тель-Авив, Израиль, , 10:04 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нашел с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным компромисс по интересам на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил французскому телеканалу LCI.

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Иран намерен создать воинские формирования и расположить их в Сирии около границы с Израилем.

Премьер уточнил, что напомнил президенту России о выборе: можно идти к конфронтации либо найти общий язык.

«Мы не вмешиваемся в твои действия в Сирии, а ты оставляешь нас в покое», ­— рассказал премьер о своём предложении Путину.

Он также добавил, что в итоге стороны нашли компромисс.

«Мы решили оставить друг друга в покое, каждый со своей стороны», — уточнил Нетаньяху.

Как передавало ИА REGNUM, по словам постоянного представителя Ирана при ООН Амида Саид Иравани, результаты предварительного расследования атаки на объект минобороны Ирана в Исфахане показали, что ответственность за нападение несёт Израиль.