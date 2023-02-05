В Харьковской области сообщили о взрывах
Харьков, Украина, 5 февраля 2023, 09:48 — REGNUM В Харьковской области прогремели взрывы. Об этом 5 февраля сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своём телеграм-канале.
Он попросил жителей области оставаться в укрытиях, поскольку в регионе слышны взрывы.
Синегубов уточнил, что взрыв был зафиксирован в центральной части Харькова.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.