Харьков, Украина, 5 февраля, 2023, 09:48 — ИА Регнум. В Харьковской области прогремели взрывы. Об этом 5 февраля сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Он попросил жителей области оставаться в укрытиях, поскольку в регионе слышны взрывы.

Синегубов уточнил, что взрыв был зафиксирован в центральной части Харькова.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.