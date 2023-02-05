Глава парламента Крыма предложил составить список «сбежавших за границу»

Симферополь, , 10:15 — REGNUM Список граждан, решивших переждать тяжёлый для России период за границей, предложил составить глава парламента Крыма Владимир Константинов, сообщает 5 февраля РИА Новости.

Владимир Константинов © Евгений Биятов/РИА Новости

По его словам, сбежавшие из страны антигерои обязательно должны отвечать за своё решение. Их нужно «пометить», например, занесением в особый список «бегунов на особо длинные дистанции».

«Ни в коем случае нельзя делать вид, что человек завтра приедет спокойно, как ни в чём не бывало: отсиделся в сложные времена за границей, дождался мира, приехал и живёт себе спокойно», — сказал Константинов.

Это недопустимо, несправедливо и неправильно, добавил он.

Таких людей нельзя в дальнейшем принимать на государственную службу, в политические партии, им нельзя позволять работать с госзаказами или выступать публично.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года Константинов предлагал вносить граждан, покинувших Россию после объявления частичной мобилизации, в список лиц, попавших под иностранное влияние.