Москва, 5 февраля, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате пожара в жилом многоквартирном доме в Москве. Об этом 5 февраля ИА REGNUM сообщил источник в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

По его информации, пожар вспыхнул в однокомнатной квартире (24 кв. м) на пятом этаже дома № 12, расположенного на Нагатинской набережной.

Уточняется, что во время пожара получили не совместимые с жизнью травмы два человека. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание.