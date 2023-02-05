Колумбус, США, , 09:15 — REGNUM Эвакуация жителей города Восточная Палестина в штате Огайо, США, объявлена из-за схода с рельсов поезда с химикатами. Пожар продолжается вторые сутки, передаёт 5 февраля CNN.

Человек в противогазе Цитата из х/ф «Письма мёртвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986. СССР

Распоряжение об эвакуации граждан остаётся в силе из-за угрозы распространения в воздухе опасных веществ. По данным Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), поезд перевозчика Norfolk Southern состоял из более чем 100 вагонов, в 20 из которых были опасные химикаты. В пяти вагонах был винилхлорид.

«Официальные лица издали приказ о предоставлении убежища для всего города, в котором проживает около 5000 человек», — говорится в сообщении.

В NTSB пока не могут оценить сроки тушения пожара, который начался вечером 3 февраля. Причина схода поезда с рельсов ещё не установлена. Сведений о пострадавших не поступало.

Читайте ранее в этом сюжете: Сошедшие с рельсов вагоны с опасными веществами в США горят несколько дней