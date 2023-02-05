ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР более 200 снарядов
Донецк, 5 февраля 2023, 09:11 — REGNUM ВСУ за сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 200 снарядов, сообщили 5 февраля в штабе территориальной обороны ДНР.
Отмечается, что ВСУ открывали огонь по территории ДНР с применением РСЗО, 155 и 152-мм ствольной артиллерии.
Под обстрелы попали районы семи населенных пунктов. Повреждены 29 домостроений и шесть объектов гражданской инфраструктуры.
В результате обстрелов на территории Донецкой Народной Республики за сутки погибли два человека и еще четыре мирных жителя получили ранения.