Никосия, 5 февраля, 2023, 09:15 — ИА Регнум. На Кипре началось голосование на выборах президента страны. Об этом 5 февраля сообщил телеканал Sigma.

Иван Шилов ИА REGNUM Кипр

По словам руководителя избирательной комиссии Костаса Костантину, голосование началось в 7 утра по местному времени (8:00 мск) без особых проблем, были открыты все избирательные участки как на острове, так и в некоторых регионах за рубежом.

Костантину уточнил, что фиксировались некоторые проблемы по вопросам с заменами сотрудников, у которых был выявлен коронавирус.

Отмечается, что оперативные службы приведены в состояние готовности, чтобы справиться с вопросами, связанными с плохими погодными условиями, обеспечить жителям возможность пройти на избирательные участки.

Отмечается, что на Кипре открыты 1113 избирательных участков, еще 35 участков работают за границей.