Москва, 5 февраля, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Председатель Госдумы Вячеслав Володин настаивает на том, что ООН следует расследовать преступления США против человечества.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«ООН должна расследовать преступления Вашингтона против человечества. А политики, принимавшие решения, должны быть наказаны за миллионы жертв, беженцев, сломанные судьбы, разрушенные государства», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он напомнил, что 20 лет одному из крупнейших обманов мирового сообщества Соединенными Штатами: на заседании Совбеза ООН госсекретарь Колин Пауэлл обвинил Ирак в производстве оружия массового поражения, предъявив в качестве доказательства пробирку с «белым веществом».

«Вся политика США и коллективного Запада строится на лжи. Так же было с «нерасширением» НАТО на восток. Минские соглашения тоже оказались обманом — только в роли Пауэлла выступили Меркель и Олланд», — указал Володин.

В целом, по мнению председателя Госдумы, США — это империя лжи, и необходимо расследовать преступления Вашингтона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, преступлением без срока давности назвала спикер Совфеда Валентина Матвиенко ложь бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла о химическом оружии в Ираке.