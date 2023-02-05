Спикер ГД призвал ООН расследовать преступления США против человечества
Спикер Госдумы Володин призвал ООН расследовать преступления США против человечества
Москва, 5 февраля, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Председатель Госдумы Вячеслав Володин настаивает на том, что ООН следует расследовать преступления США против человечества.
«ООН должна расследовать преступления Вашингтона против человечества. А политики, принимавшие решения, должны быть наказаны за миллионы жертв, беженцев, сломанные судьбы, разрушенные государства», — отметил Володин в телеграм-канале.
Он напомнил, что 20 лет одному из крупнейших обманов мирового сообщества Соединенными Штатами: на заседании Совбеза ООН госсекретарь Колин Пауэлл обвинил Ирак в производстве оружия массового поражения, предъявив в качестве доказательства пробирку с «белым веществом».
«Вся политика США и коллективного Запада строится на лжи. Так же было с «нерасширением» НАТО на восток. Минские соглашения тоже оказались обманом — только в роли Пауэлла выступили Меркель и Олланд», — указал Володин.
В целом, по мнению председателя Госдумы, США — это империя лжи, и необходимо расследовать преступления Вашингтона.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, преступлением без срока давности назвала спикер Совфеда Валентина Матвиенко ложь бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла о химическом оружии в Ираке.